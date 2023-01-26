ФОТО. В 2022 году таможня изъяла 27 000 поддельных игрушек, парфюмерии и других товаров
Foto: VID

По данным таможенного управления Службы госдоходов, в 2022 году в общей сложности было изъято 27 379 единиц контрафактных товаров. Большая их часть — 70% — это игрушки, 23% — парфюмерия, 7% — одежда, обувь, сумки, мобильные телефоны и другое.

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Как отмечают в таможенном управлении, чаще всего поддельные товары ввозили и присылали из Китая, Гонконга, Турции. Беларуси, России и ОАЭ.

Рекордсменом по ввезенным в Латвию контрафактным товарам в прошлом году стал Китай. Например, в двух контейнерах из Китая таможенники обнаружили 18 762 фальшивых игрушки: конструкторы, модельки машин, куклы и др.

ФОТО. В 2022 году таможня изъяла 27 000 поддельных игрушек, парфюмерии и других товаров
Foto: VID

Также в 2022 году при проверке груза таможенники выявили 6389 единиц поддельной парфюмерии.

Также в ноябре прошлого года во время проверки груза, который следовал в Литву из Объединенных Арабских Эмиратов , сотрудники таможни нашли 6134 единицы контрафактной парфюмерии CHANCE, CHANGE DE CANAL, GOODNESS, VERSUS, LA UNO MILLION, RENHEIT, NAPOLEON BOSS, а также 75 фальшивых зажигалок с логотипами известных мировых автобрендов.

ФОТО. В 2022 году таможня изъяла 27 000 поддельных игрушек, парфюмерии и других товаров
Foto: VID
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