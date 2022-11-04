ФОТО. В Агенскалнсе горела квартира: пожарные успели спасти человека

В минувший четверг в Риге, на ул. Мелнсила, в одном из многоквартирных домов по ул. Мелнсила вспыхнул пожар.

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Прибывшие спасатели констатировали, что из квартиры на втором этаже валит дым. Сотрудникам ПСС удалось пробраться в жилище и спасти человека.

В 22.13 пожар был ликвидирован.