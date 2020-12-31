ФОТО: В Агенскалнсе взорвался и частично обрушился жилой дом
Foto: DELFI

В ночь на 31 декабря в Риге, в трехэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. Информация дополняется.

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ФОТО: В Агенскалнсе взорвался и частично обрушился жилой дом
Foto: DELFI Репортер

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место происшествия в 1.22. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.


Представитель VUGD Агрита Витола сообщила Delfi, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горят конструкции крыши. На данный момент у VUGD есть информация об одном пострадавшем. Пять человек были эвакуированы.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Как сообщает находящийся на месте репортер Delfi, прилегающий к зданию квартал оцеплен сотрудниками полиции и земессаргами.

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