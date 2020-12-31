ФОТО: В Агенскалнсе взорвался и частично обрушился жилой дом

В ночь на 31 декабря в Риге, в трехэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. Информация дополняется.

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Foto: DELFI Репортер

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на место происшествия в 1.22. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.

Горит газ открытым пламенем. pic.twitter.com/cmdnDlNzG7 — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020



Представитель VUGD Агрита Витола сообщила Delfi, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горят конструкции крыши. На данный момент у VUGD есть информация об одном пострадавшем. Пять человек были эвакуированы.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Как сообщает находящийся на месте репортер Delfi, прилегающий к зданию квартал оцеплен сотрудниками полиции и земессаргами.