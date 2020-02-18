ФОТО. В автобусе "Рига — Санкт-Петербург" нашли партию контрабандных золотых украшений

По данным пресс-центра Северо-западного управления таможни ФТС России, 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов выявлено при незаконном перемещении гражданкой Российской Федерации, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе "Рига — Санкт-Петербург".

Контрабанду пресекли сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП Шумилкино на российско-эстонской границе.

По результатам проведенных проверочных мероприятий Псковской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере.