ФОТО. В Болдерае снесли два дома: активисты утверждают, что здания представляли культурную ценность

В минувшую пятницу в Болдерае, на ул. Лиела снесли два дома и приступили к сносу третьего. Активисты района считают, что здания имеют культурную ценность. Кроме того, постройки находятся в зоне городского исторического наследия, что само по себе запрещает их демонтаж. В свою очередь владельцы недвижимости уверены, что это дома, деградирующие городскую среду, поэтому от них необходимо избавиться.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Латвийского телевидения, защитники района боролись за сохранение трех домов: на ул. Лиела 6, Лиела 8а и Лиела 8b. Они утверждают, что постройки представляют культурно-историческую ценность, имеют отношение к югендстилю, а погреб одного из домов относится еще к XVII веку. Чтобы не допустить снос домов, жители обратились во временную администрацию Рижской думы, на время его приостановили.

Очевидно, что сносить дома решили из-за повышенной ставки налога на недвижимость, поскольку постройки деградировали среду, а приводить их в порядок владелец не пожелал.

Разрешение на снос домов по ул. Лиела было выдано Рижской строительной управой еще в 2018 году. Правда, позже решение приостановили, поскольку в распоряжение чиновников попали данные о том, что в зданиях могут быть элементы, представляющие культурно-историческую ценность. Демонтаж зданий в 2018 году одобрила и Госинспекция по охране памятников, но владелец домов начал снос только в 2020 году.

Foto: Diana Spiridovska

Foto: Diāna Černenko

Foto: Diāna Černenko

Foto: Diāna Černenko

Фото: Диана Спиридовская