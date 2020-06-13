ФОТО. В Болдерае снесли два дома: активисты утверждают, что здания представляли культурную ценность

В минувшую пятницу в Болдерае, на ул. Лиела снесли два дома и приступили к сносу третьего. Активисты района считают, что здания имеют культурную ценность. Кроме того, постройки находятся в зоне городского исторического наследия, что само по себе запрещает их демонтаж. В свою очередь владельцы недвижимости уверены, что это дома, деградирующие городскую среду, поэтому от них необходимо избавиться.
По данным Латвийского телевидения, защитники района боролись за сохранение трех домов: на ул. Лиела 6, Лиела 8а и Лиела 8b. Они утверждают, что постройки представляют культурно-историческую ценность, имеют отношение к югендстилю, а погреб одного из домов относится еще к XVII веку. Чтобы не допустить снос домов, жители обратились во временную администрацию Рижской думы, на время его приостановили.
Очевидно, что сносить дома решили из-за повышенной ставки налога на недвижимость, поскольку постройки деградировали среду, а приводить их в порядок владелец не пожелал.
Разрешение на снос домов по ул. Лиела было выдано Рижской строительной управой еще в 2018 году. Правда, позже решение приостановили, поскольку в распоряжение чиновников попали данные о том, что в зданиях могут быть элементы, представляющие культурно-историческую ценность. Демонтаж зданий в 2018 году одобрила и Госинспекция по охране памятников, но владелец домов начал снос только в 2020 году.