ФОТО. В Болдерае в лесу нашли тайник с большим количеством оружия

Сотрудники Госполиции на прошлой неделе обнаружили на территории Болдераи тайник, в котором хранилось большое количество оружия времен войны. Общий вес изъятого тротила, гранат и боеприпасов составил 73 кг.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, 11 января было получено сообщение о том, что в тайнике на территории лесного массива в Болдерае обнаружили взрывоопасные предметы. В общей сложности сотрудники Главного управления уголовной полиции нашли 147 ручных гранат, 11 снарядов и 5 кг тротила. Для нейтрализации арсенала на место происшествия были вызваны саперы Национальных вооруженных сил.

Полиция начала проверку и устанавливает личности, подозреваемых в обустройстве схрона. Полиция также выразила благодарность жителям, сообщившим о своей находке, предотвратив возможную трагедию.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija