ФОТО. В центре Риги найдено тело пропавшей женщины; ее сестра просит отозваться свидетелей

10 апреля, в центре Риги, во дворе дома номер 10 по ул. Сколас было найдено тело Татьяны Маслаковой-Веселовой (1991 г.р.).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Причины смерти женщины устанавливаются. Сестра Татьяны тем временам просит отозваться тех, кто видел женщину в период с 22.30 9 апреля до 19.00 10 апреля.

Приметы женщины: рост около 168 см, темные волосы средней длины.

Была одета: коричневое пальто, джинсы, черные ботинки.

"Точного заключения от полиции у нас еще нет. Также, возможно, кто-то видел ее по пути от Лачплеша 24 (откуда она вышла в 22. 00 9-ого апреля) до Сколас 10 или в любой другой локации", — написала в соцсети Facebook Анастасия Маслакова.

Информацию просьба сообщать по телефону 24951667.