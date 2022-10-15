ФОТО. В центре Риги сбит мотоциклист: пострадавший госпитализирован

В пятницу вечером в центре Риги в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист, сообщили в Государственной полиции.
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Авария произошла в 23.20 на перекрестке улиц Чака и Гертрудес, столкнулись автомобиль Ford Focus и мотоцикл Yamaha. Пострадал водитель мотоцикла, он доставлен в больницу.
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