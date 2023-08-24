ФОТО. В центре Риги сбита прохожая: полиция ищет скутеристку, совершившую наезд

По информации Госполиции, 11 августа, в 23.12, в Риге, напротив дома номер 51ф по улице Таллинас произошло ДТП: девушка на электроскутере сбила прохожую, после чего не остановилась и покинула место происшествия.

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В результате дорожного инцидента прохожая получила телесные повреждения.

Информацию о ЧП полиция просит сообщать по телефонам: 67219765, 26467582 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно).

Кроме того, полиция просит виновницу происшествия добровольно явиться в полицейский участок.