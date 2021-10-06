ФОТО. В частном хозяйстве выращивали марихуану
Foto: Valsts policija

Сотрудники Уголовной полиции Резекне обнаружили на территории частной собственности плантацию марихуаны. Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП).

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По данным ЛРУП, задержание проводилось в волости Озолмуйжас (Резекненский край) на основании полученной ранее оперативной информации. Владелец хутора выращивал марихуану и на улице, и в помещениях.

В ходе обыска полиция изъяла 50 срезанных и 55 свежих саженцев марихуаны, а также 5 кг готовой продукции. Также полиция изъяла оборудование для выращивания марихуаны.

По подозрению в преступлении полиция задержала мужчину 1973 г.р., который ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.

ФОТО. В частном хозяйстве выращивали марихуану
Foto: Valsts policiija
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