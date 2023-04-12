ФОТО. В Даугавпилсе осквернили бюст поэту Андрею Пумпурсу; полиция выясняет обстоятельства ЧП

В минувший вторник неизвестные вандалы испачкали в Даугавпилсе бюст поэту Андрею Пумпурсу: на нем краской написали ругательство. Сразу же после ЧП памятник почистили, однако полиция расследует обстоятельства инцидента.

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После того, как фото с испачканным бюстом появились в социальных сетях, к расследованию подключилась Даугавпилсская муниципальная полиция. В частности, стражи порядка проверили записи камер видеонаблюдения, установленных в сквере, зафиксировали акт вандализма, после чего дело передали Госполиции.

По делу начат административный процесс.