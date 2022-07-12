ФОТО. В Даугавпилсе полиция обнаружила ферму по выращиванию каннабиса в нежилой квартире многоэтажки

На минувшей неделе сотрудники Даугавпилсского участка Криминальной полиции получили информацию о том, что в одном из многоквартирных домов Даугавпилса кто-то незаконно выращивает и хранит каннабис. В связи с этим стражи порядка решили провести санкционированный обыск.

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В понедельник, 4 июля, полицейские прибыли в упомянутый многоквартирный дом, где в одной из комнат нежилой квартиры была обустроена ферма по выращиванию марихуаны.

Foto: Valsts policija



В целом в ходе обыска было изъято 29 похожих на каннабис саженцев, а также примерно 2285 граммов зеленовато-коричневого высушенного растительного вещества, предположительно являющегося марихуаной, и 3030 граммов невысушенного растительного вещества. Также было изъято необходимое для выращивания конопли оборудование.

Foto: Valsts policija

На месте происшествия был задержан предполагаемый виновник — мужчина 1978 года рождения, который раньше не попадал в поле зрения полиции.

Полиция продолжает расследование, чтобы определить точный объем и состав изъятых веществ. Задержанному грозит уголовная ответственность по второй части 256-й статьи Уголовного закона — незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. За это преступление подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с конфискацией имущества или без таковой.