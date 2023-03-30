ФОТО. В ДТП на трассе Рига — Лиепая пострадали семь человек

Утром 30 марта на дороге А9, в волости Циецерес Салдусского края столкнулись два автомобиля.

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По данным полиции, столкновение произошло между легковыми автомобилями

BMW и Nissan. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств, а также пять пассажиров.

На данный час известно, что двое пострадавших, получивших тяжелые телесные повреждения и телесные повреждения средней тяжести, помещены в медицинское учреждение. Еще четверо, получивших легкие травмы, доставлены в больницу для тщательного осмотра.

Из-за аварии движение по данному участку шоссе Рига — Лиепая было возобновлено только в 10.20.

По делу начат уголовный процесс.