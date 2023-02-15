ФОТО. В ДТП попала машина муниципальной полиции: одна пострадавшая госпитализирована

В среду, около 12.00 в Лиепае, на перекрестке улиц Ганибу и Салму произошло столкновение между Volkswagen Caddy, принадлежащем Лиепайской муниципальной полиции, и Honda Civic, которой управляла женщина.
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В результате столкновения водитель, управлявшая Honda, получила травмы, с места происшествия ее доставили в больницу.
Также известно, что полицейские ехали на вызов, при этом на оперативном транспортном средстве были включены и световые, и звуковые сигналы.
По делу начат административный процесс, обстоятельства ДТП выясняются.
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