ФОТО: В Дундаге молодежь на BMW сбила столб и оставила городок без электричества

Рано утром в воскресенье в Дундаге Талсинского края водитель BMW не справился с управлением, врезался в деревянную опору электропередач и свалила ее. В результате ДТП городок остался без электричества.

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Инцидент случился утром 13 августа в центре Дундаги - на улице Пилс 3, напротив кафе Vecā pirts.

В 6:52 в полицию поступил звонок из Государственной пожарно-спасательной службы, которые предотвратили задымление автомобиля. А в 7:04 компания Sadales tīkls получила информацию о повреждении столба электропередач.

Госполиция не располагает информацией о пострадавших в аварии, так как никого из пассажиров или водителя на месте ДТП не обнаружили. Очевидцы утверждают, что "BMW 535d" управляли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция начала расследование инцидента и выясняет обстоятельства ДТП.