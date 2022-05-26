ФОТО: В Дзинтари украли чаек со знаменитой скамейки, самоуправление обещает восстановить
Foto: DELFI Aculiecinieks

Кто-то испортил популярный туристический объект в Дзинтари, с которым все фотографировались: спилил бронзовых чаек, сидящих на скамейке. Юрмальская дума сообщила об этом в полицию, начат уголовный процесс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Скамейка с чайками на улице Турайдес была работой художника Кристапа Гулбиса. По словам представителя самоуправления Зане Лейте, скамейку на улице Турайдес испортили 20 апреля. Самоуправления общает восстановить арт-объект.

Начат уголовный процесс о краже.

Всего объектов "Юрмальская белая чайка" в Юрмале три — два других находятся на улице Йомас возле дома культуры и в сквере возле станции Майори. Их установили осенью 2020 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата