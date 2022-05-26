ФОТО: В Дзинтари украли чаек со знаменитой скамейки, самоуправление обещает восстановить

Кто-то испортил популярный туристический объект в Дзинтари, с которым все фотографировались: спилил бронзовых чаек, сидящих на скамейке. Юрмальская дума сообщила об этом в полицию, начат уголовный процесс.

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Скамейка с чайками на улице Турайдес была работой художника Кристапа Гулбиса. По словам представителя самоуправления Зане Лейте, скамейку на улице Турайдес испортили 20 апреля. Самоуправления общает восстановить арт-объект.

Начат уголовный процесс о краже.

Всего объектов "Юрмальская белая чайка" в Юрмале три — два других находятся на улице Йомас возле дома культуры и в сквере возле станции Майори. Их установили осенью 2020 года.