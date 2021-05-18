ФОТО. В Эстонии латвийская фура съехала в кювет на территории диск-гольф парка
Foto: DELFI.ee

В понедельник утром произошло ДТП в диск-гольф парке Курна в волости Раэ в Харьюмаа, где грузовик с латвийскими регистрационными номерами съехал с дороги.

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Полиция сообщила, что в инциденте никто не пострадал, и далее делом будет заниматься страховая фирма.

ФОТО. В Эстонии латвийская фура съехала в кювет на территории диск-гольф парка
Foto: DELFI.ee
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