ФОТО: В Эстонии ветряк высотой 60 метров сломался пополам

Во вторник поздно вечером на эстонском острове Сааремаа жители Сальме и его окрестностей услышали громкий хлопок. Оказалось, что он был вызван падением ветряного электрогенератора, сломавшегося пополам, сообщает агентство BNS со ссылкой на издание Postimees.

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В среду утром сломавшийся на высоте двадцати метров ветряк все еще лежал на земле.

Представитель собственника ветропарка Salme Сийм Сынаялг пока ничего не комментирует, утверждая, что сам ничего не знает. Даже того, когда это произошло.

Местные жители описали звук, раздавшийся во вторник около 22 часов, как довольно страшный. "Мы подумали, что произошла дорожная авария", - описал Оливер, живущий в паре километров от ветропарка.

Житель Сальме Каур тоже слышал хлопок и не понял, что случилось, хотя ему пришло в голову, что речь может идти о ветряках.

"Это был очень сильный скрежет", - описывает произошедшее Маркус, как раз гулявший неподалеку. Он тоже не понял, откуда раздается этот звук, и в темноте не разглядел ветряков.

Зато живущий рядом с ветряками фермер Раймонд Эллик не слышал ничего, хотя, по словам одного из его работников, грохот около десяти часов действительно был. По словам Эллика, повезло, что все животные в это время находятся в хлеву, а не на пастбище возле ветропарка.

"Это какая-то мистика", - сказал Эллик, удивленный тем, что такая конструкция может так легко сломаться пополам.

Находящийся в Таллинне собственник Eesti Elekter Олег Сынаялг сказал, что и он точно не знает, что послужило причиной падения ветряка, простоявшего 30 лет. "С техникой такое бывает", - заметил Сыналяг. По его словам, важнее всего, что люди не пострадали. Сам же ветряк пойдет на металлолом.

Ветряной парк Salme был построен в 2005 году. В последнем годовом отчете, опубликованном в январе, член правления AS Eesti Elekter Андрес Сынаялг пишет, что в ветреные дни отчетного периода ветряной парк Salme удовлетворял потребности в электроэнергии всей деревни Сырве и частично Курессааре. С 2020 по 2021 год оборот по продаже составил 701 745 евро, а прибыль - 441 524 евро.

Поломка ветряка — редкое явление. Например, в конце 2015 года в парке ветряной энергии Лемхулт в лене Йёнчёпинг в южной части Швеции упал один из ветряных генераторов энергии.