ФОТО. В Эстонию через Латвию ввезли 100 кг амфетамина и автоматическое оружие
Foto: DELFI.ee

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA)обнаружили 16 февраля в ходе таможенного досмотра в грузовом автомобиле 100 кг амфетамина и два ствола нелегального автоматического оружия, один из автоматов был заряжен. В машине находились граждане Бельгии.

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Полиция безопасности задержала мужчин как подозреваемых в совершении преступления, по ходатайству прокуратуры они взяты под арест.

Грузовой автомобиль с бельгийскими номерами въехал в Эстонию через погранпункт Икла, он перевозил микроавтобус. Проверку груза произвел передвижной патруль MTA на шоссе Таллинн — Икла.

"Такого количества амфетамина хватило бы для приведения в состояние наркотического опьянения более чем 700 000 чловек. Оптовая стоимость наркотического вещества на черном рынке составляет около 400 000 евро, при продаже на улице в розницу преступный доход составил бы 2 000 000 евро", — сказал начальник следственного отдела Ляэнеского подразделения MTA Пеэтер Пайсуотс.

ФОТО. В Эстонию через Латвию ввезли 100 кг амфетамина и автоматическое оружие
Foto: DELFI.ee
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