ФОТО. В ФБР изготовили 3D-модель головы обнаруженной в Эстонии женщины, убитой 32 года назад

Эксперты ФБР изготовили 3D-модель головы обнаруженной в Нымме убитой женщины, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

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Сотрудники криминальной полиции Пыхьяской префектуры в прошлом году отправили череп обнаруженной в Нымме убитой женщины в США, где эксперты ФБР по черепу создали трехмерную модель головы. Полиция просит содействия жителей Эстонии для окончательного раскрытия преступления.

После осени 2021 года, когда полиция обратилась за помощью к жителям Эстонии, чтобы установить личность женщины, убитой около 30 лет назад и захороненной в Нымме, была проверена разного рода поступившая информация, которая могла бы помочь в раскрытии преступления.

"Благодаря поступившей от жителей Эстонии информации мы получили подтверждение того, что женщина была убита в 1991 году и что ключи, найденные в ее кармане, от квартиры № 4, находящейся в Ласнамяэ или Ыйсмяэ. Мы проверили также архивные материалы и выслушали истории людей, которые лучше помогли понять эпоху, в которую была убита женщина. К сожалению, нам не удалось установить личность убитой несколько десятилетий назад женщины, и мы с нетерпением ждали 3D-модели, изготовленной по отправленному в США черепу," — сказал начальник службы по расследованию преступлений против личности Хиско Варес.

На изготовление трехмерной модели потребовался примерно год; Эстония никогда раньше не принимала участия в сотрудничестве подобного рода. "Мы очень благодарны, что ФБР готово было прийти нам на помощь и создало максимально реалистичную 3D-модель головы женщины. Отличаться от представленных на 3D-модели могут прическа и брови женщины, которые в жизни могли быть другими. Мы очень надеемся на то, что кто-нибудь узнает изображенную на фотографиях женщину и свяжется с нами. Это помогло бы нам в окончательном раскрытии преступления и, что самое главное, — близкие женщины обрели бы наконец душевный покой," — сказал Варес.

К настоящему времени очевидно, что возраст женщины был примерно 20-30 лет и, вероятно, она европейка.

Полиция ждет информации о возможной личности женщины на адрес электронной почты vadim.kuperstein@politsei.ee.