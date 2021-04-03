ФОТО. В фуре из Латвии обнаружили группу подростков из Афганистана

В минувший четверг каунасские полицейские остановили в районе IX форта грузовик Renault с полуприцепом Kogel, направлявшуюся по трассе в сторону Клайпеды.

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У грузовика и полприцепа были латвийские номера, управлял фурой 45-летний гражданин Латвии, у которого имелись необходимые документы на машину и груз. При проверке в полуприцепе были обнаружены пять подростков и юношей в возрасте 12 -18 лет. Они представились гражданами Афганистана и сообщили, что собирались попасть в Германию.

Нелегалы также сообщили, что хотят ходатайствовать о предоставлении убежища в Литве. После получения анализов на Covid-19 будет решаться вопрос об их размещении.

Водитель задержан пограничниками Вильнюсского пограничного отряда, начато расследование по факту незаконного перемещения людей через государственную границу.

Гражданину Латвии грозит штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет. Досудебное расследование ведет прокурор Каунасской районной прокуратуры.