ФОТО. В Гаркалне в 300 метрах от берега под лед провалилась машина

В четверг, 21 января сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из водоема в Гаркалнском крае провалившийся под лед автомобиль.

Вызов поступил ночью. Машина провалилась под лед в 300 метрах от берега. Водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.

Šodien notiek ledū ielūzušas automašīnas izcelšana no ūdenstilpes Garkalnes novadā. Izsaukums uz ūdenstilpi saņemts vakarnakt, kur apmēram 300 metrus no krasta ledū ielūzusi un nogrimusi automašīna. Automašīnas vadītājs no tās izkļuvis saviem spēkiem. Foto no notikuma vietas! pic.twitter.com/wbM71OsbLg