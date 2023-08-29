ФОТО. В Гаую скатился со стоянки легковой автомобиль

Утром в понедельник, 28 августа, около 9 часов утра в Инчукалнской волости Сигулдского края в Гаую съехал легковой коммерческий автомобиль Renault Express. Водитель оставил его на стоянке, не убедившись в невозможности движения, в результате машина скатилась в реку.

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Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы на месте происшествия обнаружили, что машина находится в воде примерно в 20 метрах от берега. Людей внутри не было.

Чтобы предотвратить возможную утечку топлива и других технических жидкостей в Гаую, было принято решение поднять автомобиль из реки, что и было сделано к двум часам дня.

По данным Госполиции, в аварии никто не пострадал.