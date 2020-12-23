ФОТО. В Германии нашли убитую женщину, возможно, она из Латвии

По информации пресс-центра Госполиции, 14 декабря в немецком городе Кайзерслаутерн (федеральная земля Рейнланд — Пфальц) , в районе улицы Staubörnchenstraße было найдено тело неизвестной женщины со следами насильственной смерти.

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В полиции сообщили, что убитая могла быть гражданкой одной из стран Балтии.

Ее приметы: возраст 35 — 50 лет, рост 166 см, вес — 63 кг. Глаза карие, волосы темные. На правой ноге татуировка.

Была одета: белая зимняя куртка, красные спортивные брюки PUMA с белыми полосками.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

Foto: Valsts policija