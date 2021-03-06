ФОТО. В Германии раскрыта международная банда наркоторговцев, задержание проводилось и в Латвии

В ходе масштабной международной операции сотрудники немецких правоохранительных органов задержали крупную банду наркоторговцев, а также арестовали ключевых фигур. Аресты и обыски прошли в Ганновере, Целле, Галле, Гамбурге и их окрестностях, а также в Латвии. Представители Управления уголовной полиции Нижней Саксонии рассказали, что в операции было задействовано около 1000 человек, а также назвали ее "самым большим успехом совместной следственной группы за 30 лет".

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Где искали и что нашли следователи

Как уже сообщалось ранее, в объединенную группу по расследованию преступлений, связанных с оборотом наркотиков, входили следователи Государственного управления уголовной полиции Нижней Саксонии и Управления таможенных расследований Ганновера. Операция готовилась около двух месяцев.

По данным Управления уголовной полиции Нижней Саксонии, 3 марта, в 06.00 утра одновременно были проведены обыски на 65 объектах как на территории федеральной земли Нижняя Саксония, так и в Саксонии-Анхальт, а также в Гамбурге и Латвии. Полиция и таможенники проверяли дома, квартиры, офисы, складские помещения и др.

Как сообщает новостное агентство Der Norddeutsche Rundfunk (NDR), в ходе обысков полиция нашла и изъяла более 100 кг марихуаны, а также 7 кг кокаина. Кроме того, изъято оружие — пистолеты, ружья, электрошокер, патроны. Наложен арест на имущество на общую сумму 1,3 миллиона евро. По словам представителя прокуратуры Ганновера, это около 800 000 евро наличными, спортивный катер, а также дорогие автомобили (Porsche Cayenne, Mercedes AMG), старинный автомобиль, мотоцикл Harley Davidson, эксклюзивные часы (Rolex, Breitling, TagHeuer), драгоценности, дизайнерская одежда и сумки. Также наложен арест на примерно 100 банковских счетов.



По предположению NDR, полиции, судя по всему, некоторое время назад удалось внедрить в банду своих агентов. В течение полутора лет следственная группа следила за торговцами наркотиками и собирала доказательства.



Кого и где задержали: Латвия выдаст одного подозреваемого

Всего в рамках международной операции на территории Германии задержали 18 человек (12 — в Ганновере и его окрестностях), еще два ордера на арест были выданы в Латвию. Правда, в Генеральной прокуратуре Латвии порталу Delfi сообщили, что у нас задержали одного человека, которого выдадут немецкой стороне.

"Этот человек подозревается в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вопрос об экстрадиции будет решен в ближайшее время", — пояснили в Генпрокуратуре.

В свою очередь, в пресс-центре Госполиции подтвердили, что успешная операция по задержанию была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии.

"Поддержку расследованию, которое ведется в Германии, а также задержание для дальнейшей экстрадиции оказали сотрудники Управления по международному сотрудничеству Главного управления криминальной полиции Латвии", — сообщили порталу Delfi.

Таблоид Bild сообщает, в банду входили представители разных национальностей, возраст подозреваемых — от 27 до 60 лет. Большая часть задержанных ранее уже попадалась за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также в банду входили и лица, уже отбывавшие длительные сроки тюремного заключения.

По мнению следствия, всего в деле могут фигурировать около 40 человек, подозреваемых в том, что они импортировали тонны наркотиков (марихуана, гашиш, кокаин) из южной Европы и продавали их в Германии как минимум с 2017 года. Также известно, что члены банды тесно сотрудничали с другими подозреваемыми, проживающими в Нидерландах и Испании.

Что и откуда возили: марихуана из Испании, кокаин из Южной Америки плюс оружие

В официальном сообщении Упавлении уголовной полиции Нижней Саксонии сообщается, что помимо продуктов каннабиса, преступники ввозили из Южной Америки кокаин "в крупных размерах". По предположению следствия, главой банды является житель Ганновера.

Как заявил на пресс-конференции президент Управления уголовной полиции Нижней Саксонии Фридо де Фриз, это была "сплоченная и конспиративная" группа преступников.

"Масштабы преступной сети можно понять даже по количеству выданных предварительно ордеров на арест. В Нижней Саксонии так много ордеров на арест в ходе тайного

расследования до начала открытой фазы операции выдается крайне редко", — отметил Фридо де Фрис, добавив, что "речь идет не о правонарушениях, связанных с потреблением наркотиков, а о структурах и людях, стоящих за ними, а также о большом бизнесе".

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус после проведенной операции заявил о "реальных успехах в борьбе с организованной наркопреступностью". По данным его министерства, преступники также торговали огнестрельным оружием.

По словам министра юстиции Нижней Саксонии Барбары Хавлицы, расследование деятельнсти банды наркоторговцев продолжалось с сентября 2019 года. По ее словам, "речь идет о крупномасштабных преступлениях, связанных с оборотом наркотиков".

Согласно немецкому законодательству, подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.