ФОТО. В грузе из России сотрудники VID обнаружили 48 паллетов с бутылками в форме скрипки

Служба государственных доходов (VID) с момента введения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России усиленно следит за ввозом и вывозом всех видов подсанкционных товаров. На минувшей неделе была выявлена попытка задекларировать с неправильным кодом товара и ввезти в Латвию из России 48 паллетов со стеклянными бутылками в форме скрипки, сообщили порталу Delfi в VID.

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Попытка обойти санкции была констатирована 16 августа этого года путем анализа изображений сканирования грузов.

Материалы дела будут переданы в Управление налогами и таможенной полицией VID для принятия решения о начале уголовного процесса.

В список подсанкционных товаров входят 37 групп товаров, которые запрещено ввозить из России, в том числе вся древесина и изделия из нее, неденатурированный этиловый спирт, крепкий алкоголь, хлорид калия, удобрения, изделия из стекла, новые шины, двигатели, различные суда, подержанная мебель, нефтепродукты, уголь, золото и изделия из него и другие товары, сообщили в VID.

С 28 марта этого года, когда начали собирать данные о предотвращении санкционных рисков, до конца июля в Латвии было отклонено 2073 груза и зарегистрировано 1238 возможных нарушений санкций. Таможенники VID начали 26 уголовных процессов в связи с нарушениями санкций на основании 84-й статьи Уголовного закона.