ФОТО: в грузе с древесной щепой обнаружено 700 тысяч контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов и Государственной пограничной службы обнаружили 99 800 контрабандных сигарет (34 990 пачек). Сигареты были спрятаны в грузе с щепой в грузовике и товарном поезде, которые прибыли в Латвию из Беларуси.

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В субботу, 6 марта на контрольно-пропускной пункт Патерниеки заехал грузовик с древесной щепой из Беларуси. В ходе первичного осмотра машины у сотрудников таможни появились подозрения о тайниках с незадекларированными товарами, поэтому грузовик был отправлен на сканирование. При рассмотрении снимков эксперты также сошлись во мнении, что в грузе могут быть спрятаны незадекларированные товары. В ходе углубленной проверки сотрудники таможни обнаружили контрабандные сигареты - всего 2499 блоков. Утром 7 марта контроль был закончен, в общей сложности было изъято 499 800 сигарет марки Premjer с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь, 7 марта в ходе проверки товарного поезда из Беларуси в двух вагонах с щепой было констатировано 200 00 сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

Общая сумма ущерба для государства составляет примерно 115 тысяч евро.

Материалы дела переданы Управлению налоговой и таможенной полиции VID для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.