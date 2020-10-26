ФОТО. В грузовиках обнаружили тайники с 1,5 млн контрабандных сигарет

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) предотвратили крупную контрабанду сигарет. Как отмечают в VID, 76 960 пачек сигарет были спрятаны в тайниках, обустроенных в двойном потолке прицепа, а также под обшивкой стен и потолка кабины.

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Грузовой автомобиль Scania с прицепом въехал на территорию КПП "Патерниеки" 23 октября. Машина была без груза, но на основании результатов анализа рисков таможенники решили отправить машину на сканирование. Изучив изображение, сотрудники таможни заподозрили, что в грузовике провозят контрабанду. При тщательном досмотре в кабине и прицепе были обнаружены сигареты.

Всего таможенники изъяли1 486 200 сигарет NZ Gold и Qeen Superslims с белорусскими акцизными марками. По делу начат уголовный процесс.

Второе задержание произошло 25 октября в Вентспилсском порту. В грузовике с литовскими номерами, согласно документам, должны были перевозить санки. Однако при проверке таможенники нашли тайники, в которых пытались провезти 53 000 сигарет "Минск Capital" с акцизными марками Республики Беларусь. По этому делу также начат уголовный процесс.