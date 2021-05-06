ФОТО. В грузовике обнаружили 2880 бутылок контрабандной водки

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке фуры в Вентспилсском порту обнаружили 2880 бутылок водки.

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Как отмечают в VID, алкоголь был спрятан в грузе с металлическими конструкциями, которые перевозил грузовой автомобиль с литовскими госномерами. Груз направлялся на пароме в Швецию, а оттуда в Норвегию.

В VID отметили, что водка Jelcin vodka была расфасована по трехлитровым пачкам тетрапак. На упаковках не оказалось акцизных марок.

Товар изъят, материалы дела переданы Таможенно-налоговую полицию.

Foto: VID muitas pārvalde