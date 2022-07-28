ФОТО. В грузовых поездах из Белорусиии нашли контрабанду

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке грузовых поездов, въехавших из Белоруссии, обнаружили 180 000 контрабандных сигарет.

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Как отмечают в пресс-центре VID, 27 июля на таможенном железнодорожном пункте "Индра" в одном из вагонов среди грузы были найдены мешки с контрабандными сигаретами. С помощью коллег из Государственной пограничной службы таможенники изъяли 80 000 сигарет "НЗ", Queen и "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Днем ранее на станции "Индра" в другом поезде работники таможни нашли 40 000 сигарет "НЗ" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 22 июля в ходе проверки вагона с рудой таможенники нашли еще 60 000 сигарет "НЗ" и Queen с акцизными марками Республики Беларусь. По всем эпизодам начаты уголовные процессы.

Foto: VID muitas pārvalde