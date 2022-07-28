ФОТО. В грузовых поездах из Белорусиии нашли контрабанду
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке грузовых поездов, въехавших из Белоруссии, обнаружили 180 000 контрабандных сигарет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в пресс-центре VID, 27 июля на таможенном железнодорожном пункте "Индра" в одном из вагонов среди грузы были найдены мешки с контрабандными сигаретами. С помощью коллег из Государственной пограничной службы таможенники изъяли 80 000 сигарет "НЗ", Queen и "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Днем ранее на станции "Индра" в другом поезде работники таможни нашли 40 000 сигарет "НЗ" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 22 июля в ходе проверки вагона с рудой таможенники нашли еще 60 000 сигарет "НЗ" и Queen с акцизными марками Республики Беларусь. По всем эпизодам начаты уголовные процессы.

ФОТО. В грузовых поездах из Белорусиии нашли контрабанду
Foto: VID muitas pārvalde
ФОТО. В грузовых поездах из Белорусиии нашли контрабанду
Foto: VID muitas pārvalde
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант