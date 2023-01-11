ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 124 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии своих коллег из Государственной пограничной службы во время проверки поездов, прибывших из Беларуси, обнаружили 124 000 контрабандных сигарет.

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Как отмечает в пресс-центре Службы госдоходов, табачная продукция была спрятана под грузом чугуна и в конструкциях вагона. Раскрыть контрабанду помогли кинологи со служебными собаками.

По данным VID, 9 января на железнодорожном пункте "Индра" при сканировании вагонов поезда, прибывшего из Беларуси, под слоем груза чугуна таможенники нашли 40 000 сигарет "НЗ" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 5 января на этом же железнодорожном пункте контрабанду нашли в конструкциях грузового поезда. Всего в десяти вагонах обнаружили 84 000 сигарет "НЗ", "Минск" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Общая сумма налогов, не уплаченных государству за акцизные товары, составляет около 24 000 евро. По делу начаты процессы.

Foto: VID