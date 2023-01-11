ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 124 000 контрабандных сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии своих коллег из Государственной пограничной службы во время проверки поездов, прибывших из Беларуси, обнаружили 124 000 контрабандных сигарет.

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Как отмечает в пресс-центре Службы госдоходов, табачная продукция была спрятана под грузом чугуна и в конструкциях вагона. Раскрыть контрабанду помогли кинологи со служебными собаками.

По данным VID, 9 января на железнодорожном пункте "Индра" при сканировании вагонов поезда, прибывшего из Беларуси, под слоем груза чугуна таможенники нашли 40 000 сигарет "НЗ" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 5 января на этом же железнодорожном пункте контрабанду нашли в конструкциях грузового поезда. Всего в десяти вагонах обнаружили 84 000 сигарет "НЗ", "Минск" и Queen с белорусскими акцизными марками.

Общая сумма налогов, не уплаченных государству за акцизные товары, составляет около 24 000 евро. По делу начаты процессы.

ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 124 000 контрабандных сигарет
Foto: VID
ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 124 000 контрабандных сигарет
Foto: VID
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