ФОТО. В грузовых поездах обнаружили более полумиллиона контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов

(VID) при проверке грузовых поездов, въехавших с территории Беларуси и России, нашли контрабандные сигареты.

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Как отмечают в пресс-центре VID, 25 июня на таможенном контрольном пункте "Зилупе" при анализе сканирования въехавшего из России железнодорожного состава у таможенников появились основания полагать, что в одном из вагонов спрятана контрабанда. Для детального физического досмотра поезд направили на станцию "Резекне II", где под чугунными заготовками нашли коробки с сигаретами. Всего изъято 490 000 сигарет "НЗ" с белорусскими акцизными марками и Keno Club без акцизных марок.

В свою очередь, 30 июня на станции "Индра" при сканировании вагонов поезда, въехавшего из Республики Беларусь, нашли 192 000 сигарет "Минск" и "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

Материалы обоих дел переданы для начала уголовных процессов управлению Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов.

Foto: VID

Foto: VID



