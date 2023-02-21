ФОТО. В грузовых поездах под чугуном обнаружили 330 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при содействии Государственной пограничной службы при проведении контроля поездов на латвийско-белорусской границе обнаружили 330 000 контрабандных сигарет.

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По данным VID, 18 февраля при досмотре поезда, въехавшего из Белоруссии, кинолог с собакой выявили под грузом чугуна 35 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, еще одну партию контрабанды таможенники и пограничники нашли 15 февраля также при проверке поезда из Беларуси: на этот раз под чугуном спрятали 55 000 сигарет "Премьер" и NZ Gold.

Также контрабандные сигареты обнаружили и 14 февраля в двух железнодорожных составах, прибывших из Республики Беларусь. В одном нашли 210 000 сигарет NZ Gold, "Премьер", Queen и "Минск", а во втором — 30 00 сигарет "Премьер".

В общей сложности сумма неуплаченных налогов за изъяты товар составила около 64 000 евро. Начаты уголовные процессы.

ФОТО. В грузовых поездах под чугуном обнаружили 330 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde
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