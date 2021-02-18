ФОТО. В Иманте столкнулись литовская фура, легковушка и микроавтобус
Foto: Диана Спиридовская

В четверг вечером, около 17.20, в рижском микрорайоне Иманта, на перекрестке проспекта Курземес с ул. Слокас произошла авария, из-за которой на время оказались заблокированы две полосы движения в сторону центра, а также возникла пробка.

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Как сообщает свидетель аварии, в результате столкновения повреждены фура с прицепом с литовскими номерами, легковой автомобиль Škoda Fabia и микроавтобус Renault Trafic. К счастью, обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место происшествия экипажи полиции и аварийные службы помогли переместить все транспортные средства в сторону, в "карман" у остановки общественного транспорта, расчистив дорогу.

ФОТО. В Иманте столкнулись литовская фура, легковушка и микроавтобус
Foto: Диана Спиридовская
ФОТО. В Иманте столкнулись литовская фура, легковушка и микроавтобус
Foto: Диана Спиридовская
ФОТО. В Иманте столкнулись литовская фура, легковушка и микроавтобус
Foto: Диана Спиридовская
ФОТО. В Иманте столкнулись литовская фура, легковушка и микроавтобус
Foto: Диана Спиридовская
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