ФОТО. В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России
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Сотрудники таможенной службы Италии арестовали автомобиль Rolls Royce, который прибыл на Апеннины из России для перепродажи.

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По данным итальянских СМИ, сотрудники таможни Ливорно и сотрудники финансовой гвардии арестовали роскошный Rolls Royce, прибывший из России.

Внутренняя обивка автомобиля — сиденья, подлокотники, двери — изготовлена ​​из кожи крокодила, принадлежащего к охраняемому виду, а также защищенному Вашингтонской международной конвенцией о защите видов и Европейским Сообществом (Регламент ЕС 338/1997), для которых запрещена любая форма торговли без соответствующего разрешения.

Автомобиль изъят до решения судебного органа о возможности ввоза транспортного средства после извлечения вставок из кожи.

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