ФОТО. В канале возле Рои затонуло судно: спасатели ликвидировали разлив топлива
Foto: LETA

Ранним утром 13 декабря Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию от Службы береговой охраны Морских сил Латвии о том, что возле Рои в канале затонуло судно и на поверхности воды образовалось нефтяное пятно.

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По данным ГПСС, ЧП произошло в канале, после чего нефтяное пятно могло направиться в сторону моря. Прибывшие на место происшествия спасатели разместили по ширине всего канала ограничительные, абсорбирующие боны.

О происшествии проинформирована Госслужба окружающей среды. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели продолжают работу при содействии управления порта Рои.

Управляющий портом Рои Янис Мегнис рассказал, что затонувшее у причала судно принадлежало ООО Zvejnieku saimniecībai Irbe. При этом известно, что оно было в хорошем техническом состоянии и регулярно выходило в море. Причины ЧП станут известны после того, как затонувшее судно поднимут при помощи водолазов.

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