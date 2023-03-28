ФОТО: в Кенгарагсе автомобиль оказался на путях, 7-й трамвай может опаздывать
Foto: DELFI Репортер

Во вторник утром в Кенгарагсе, недалеко от Южного моста произошло ДТП - по словам очевидцев, автомобиль оказался на путях, в результате чего движение 7-го трамвая оказалось временно блокировано.

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Фотографией с места происшествия поделился читатель Вячеслав.

Как сообщает Rīgas satiksme, движение трамвая было прервано в 9.55 по не зависящим от предприятия причинам. В 11 часов сообщалось, что 7-й трамвай курсирует от улицы Аусекля до депо 3-го трамвая. Позже движение было восстановлено.

По неофициальной информации, у водителя автомобиля возникли проблемы со здоровьем.

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