ФОТО: в Кенгарагсе автомобиль оказался на путях, 7-й трамвай может опаздывать

Во вторник утром в Кенгарагсе, недалеко от Южного моста произошло ДТП - по словам очевидцев, автомобиль оказался на путях, в результате чего движение 7-го трамвая оказалось временно блокировано.

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Фотографией с места происшествия поделился читатель Вячеслав.

Как сообщает Rīgas satiksme, движение трамвая было прервано в 9.55 по не зависящим от предприятия причинам. В 11 часов сообщалось, что 7-й трамвай курсирует от улицы Аусекля до депо 3-го трамвая. Позже движение было восстановлено.

7. maršruta tramvajiem kustība ir atjaunota pa pamata maršrutu. Lūdzu ņemt vērā, ka tramvaji brauc ar kavējumu! — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) March 28, 2023

По неофициальной информации, у водителя автомобиля возникли проблемы со здоровьем.