ФОТО: в Кенгарагсе автомобиль оказался на трамвайных путях, водитель погиб

Во вторник, 28 марта около 10 часов утра на улице Маскавас автомобиль BMW X5 по неустановленным пока причинам съехал с проезжей части, снес ограждение и оказался на трамвайных путях. Водитель погиб, сообщили в Государственной полиции.

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По неофициальной информации, у водители возникли проблемы со здоровьем. Начат уголовный процесс, проводится расследование.

Как сообщает Rīgas satiksme, движение трамвая было прервано в 9.55 по не зависящим от предприятия причинам. В 11 часов сообщалось, что 7-й трамвай курсирует от улицы Аусекля до депо 3-го трамвая. Позже движение было восстановлено.