ФОТО. В Кенгарагсе по подъезду ходил ребенок в трусиках и с собакой

Утром 4 августа на пульт Рижской муниципальной полиции (РМП) поступил сигнал о том, что в Кенгарагсе, в подъезде одного из домов житель встретил маленького ребенка без сопровождения взрослых. Из одежды на мальчике были трусики, а вместе с ним находилась собака.

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Прибывшим по указанному адресу стражам порядка указали, что в подъезде открыта дверь в одну из квартир. По подъезду ходил босой 5-летний ребенок и собака без поводка. Зайдя в квартиру, полицейские встретили еще одного раздетого ребенка, а в соседней комнату — спящую мать с еще одним малышом.

В квартире были констатированы антисанитарные условия: немытая посуда с остатками еды, грязный и липкий пол, разбросанные вещи и одежда, полные пакеты с бытовыми отходами, грязные подгузники и т.д.

Дети рассказали полицейским, что не ели со вчерашнего дня. Также выяснилось, что у одного из детей нет своего спального места, поэтому он спит на полу.

Сотрудники полиции разбудили мать, которая пояснила, что не употребляет алкоголь и не приводила жилище в порядок уже несколько месяцев. Она также рассказала, что кормила своих детей, правда, не помнит, когда. Женщина сообщила, что дети были у врача в прошлом году, а на собаку имеются все необходимые документы.

Сотрудники Рижской муниципальной полиции пояснили матери, что дети не могут находиться в таких антисанитарных условиях, поэтому их необходимо доставить в кризисный центр. Проверка также показала, что женщина не употребляла алкоголь.

Полицейские вызвали скорую помощь, медики которой осмотрели детей и пояснили, что с ними все в порядке, и госпитализация не требуется.

Дети доставлены в кризисный центр, начат административный процесс. О ЧП сообщено соцслужбе и Рижскому сиротскому суду.