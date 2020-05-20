ФОТО. В Кенгарагсе троллейбус врезался в дом, пострадали семь человек
Foto: DELFI

В Кенгарагсе на углу улиц Булту и Прушу троллейбус столкнулся с автомобилем, в результате чего врезался в дом.

По сообщениям свидетелей, троллейбус столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, а потом врезался в стену дома на Булту 6. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис подтвердил, что “произошло столкновение троллейбуса с легковым автомобилем, в результате чего троллейбус врезался в стену дома”. По информации в распоряжении предприятия пострадали семь человек, в том числе водитель троллейбуса.

Причины аварии станут известны после расследования, указал Закис.

Движение на улицах восстановлено.

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