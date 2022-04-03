ФОТО: В Кенгарагсе водитель BMW попал в аварию и сбежал с места ДТП

В рижскoм микрорайоне Кенгарагс водитель BMW в нетрезвом виде попал в дорожно-транспортное происшествие, разбил свой автомобиль и сбежал с места событий.

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Инцидент в Кенгарагсе на улице Маскавас произошел в воскресенье, 3 апреля, около 7.00 утра. Нетрезвый водитель BMW не справился с управлением, врезался в столб и вылетел с дороги на трамвайные пути.

В результате аварии у автомобиля серьезно помят кузов и выбито колесо - удар пришелся на левую переднюю сторону. Водитель скрылся с места событий. Других подробностей пока неизвестно, сообщает очевидец событий, который поделился несколькими фотографиями последствия ДТП.

Foto: avarija Kengarags

Foto: avarija Kengarags