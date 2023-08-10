ФОТО: В Латвии и Украине задержали участников преступной группировки: они украли со счетов граждан ЕС 229 000 евро

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления уголовной полиции Латвии при содействии своих коллег из правоохранительных органов Украины в период с 1 по 4 августа задержали

членов международной организованной преступной группировки, связанной с телефонным мошенничеством.

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Ранее уже сообщалось, что деятельность телефонных мошенников была прекращена 15 марта 2023 года, когда в Днепропетровской области Украины задержали десять членов группировки. Однако в ходе следствия было установлено, что в группу входили и другие участники, которых не удалось задержать в марте. Они продолжили работу преступного колл-центра, обманывая легковерных жителей ЕС.

В период с 1 по 4 августа 2023 года в Латвии и Украине одновременно проводились задержания подозреваемых. В частности, в Украине задержаны пять членов организованной группы. Полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых.

В Латвии задержаны подозреваемые в получении денежных средств с целью их дальнейшей легализации и дальнейшего перевода членам организованной группы, находящейся в Украине.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, изначально сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью выявили недавнюю тенденцию телефонного мошенничества, когда мошенники все чаще стали выдавать себя за сотрудников Госполиции или служб банковской безопасности с целью получения доступа к личных данным и банковским счетам.

Мошенники придумывали разные истории, например, что эти данные нужны, потому что кто-то занимается незаконными действиями на банковском счете жителя. На экране телефона получателя звонка отображалась ложная информация, а именно, что входящий звонок был совершен с абонентского номера, зарегистрированного в Латвии, т.е. из полиции или банка, но мошенники на самом деле находились на территории Украины.

С помощью современных технологий мошенники могут имитировать номер телефона из любой страны, в том числе номер любого человека или компании. Операторы колл-центра звонили жителям Латвии и говорили по-русски. В ходе разговора фейковый оператор, указав на предполагаемые мошеннические действия на счете в одном из латвийских банков, получал доступ к личным счетам жертвы. После этого средства с их счета переводились на счета лиц, связанных с членами организованной преступной группы.

Получив эту информацию, в Управлении по борьбе с киберпреступностью была создана совместная следственная группа с участием украинских коллег. В результате интенсивного сотрудничества деятельность этой преступной группы удалось пресечь.

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В Госполиции отметили, что успешное международное сотрудничество, в результате которого удалось пресечь деятельность международной преступной группы и получить существенные доказательства за пределами Латвии, стало возможным благодаря поддержке Евроюста.

В ходе совместного расследования удалось компенсировать убытки, возникшие у некоторых жителей Латвии в результате мошеннических действий операторов колл-центра.

Следует подчеркнуть, что расследование дел о телефонном мошенничестве имеет высокую степень сложности, поскольку колл-центр находится в одной стране, потерпевшие — в других странах, а инфраструктура, созданная для сокрытия полученных преступным путем средств, в третьих странах.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий Управлению по борьбе с киберпреступностью Госполиции также удалось установить тех лиц, которые хранили нелегально полученные средства в виртуальных кошельках. В полиции сообщили, что в общей сложности удалось заморозить и изъять около 229 000 евро. Следствие продолжается.