ФОТО. В Латвию пытались ввезти 338 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) пресекли в конце прошлой недели несколько попыток провоза на территорию Латвии контрабандных сигарет. В общей сложности таможенники нашли и изъяли 338 640 сигарет.

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На железнодорожной станции "Индра" при проверке прибывшего из Беларуси у сотрудников таможни появились подозрения, что в вагонах со щепой могут быть спрятаны контрабандные товары. Поезд направили для детального досмотра в Даугавпилс, где под щепой обнаружили 280 000 сигарет "Премьер" и "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь, на таможенном пункте "Патерниеки" в ходе проверки въехавшего из Беларуси грузового автомобиля под спальным местом водителя, а также в других местах фуры проверяющие нашли 9 080 сигарет Marlboro, Winston, Camel и др.

Еще одну попытку провоза контрабанды пресекли 12 января на КПП "Силене": 49 560 сигарет "НЗ" а акцизными марками Республика Беларусь были спрятаны в тайнике под полом грузового автомобиля.

ФОТО. В Латвию пытались ввезти 338 000 контрабандных сигарет
Foto: VID
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