ФОТО. В Латвию пытались ввезти 9,5 млн украинских гривен: деньги спрятали в тайниках
Foto: СЗГТУ

Тайник с 9,5 млн украинских гривен (около 238 225 евро) обнаружили псковские таможенники в автомобиле, выезжающем в Латвию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает "Псковская лента новостей" со ссылкой на пресс-секретаря Псковской таможни Наталью Князеву, машину досматривали сотрудники таможенного поста МАПП "Бурачки".

Водитель и все пассажиры заявили об отсутствии у них товаров и денежных средств, подлежащих декларированию, однако в ходе осмотра инспекторы обнаружили подозрительные полости в багажнике, в которых и находились спрятанные пакеты с деньгами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года