ФОТО. В Латвию пытались ввезти 9,5 млн украинских гривен: деньги спрятали в тайниках

Тайник с 9,5 млн украинских гривен (около 238 225 евро) обнаружили псковские таможенники в автомобиле, выезжающем в Латвию.

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Как отмечает "Псковская лента новостей" со ссылкой на пресс-секретаря Псковской таможни Наталью Князеву, машину досматривали сотрудники таможенного поста МАПП "Бурачки".

Водитель и все пассажиры заявили об отсутствии у них товаров и денежных средств, подлежащих декларированию, однако в ходе осмотра инспекторы обнаружили подозрительные полости в багажнике, в которых и находились спрятанные пакеты с деньгами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере.