ФОТО. В лесу пытались живьем закопать старую собаку; полиция начала расследование

Госполиция начала уголовный процесс и установила владельца старой собаки, которую пытались живьем закопать в лесном массиве.

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Ранее приют Ulubele распространил в соцсетях информацию о том, что в минувшее воскресенье на территории частной собственности нашли собаку, которую пытались закопать живьем. К счастью, несчастному животному удалось немного выбраться из могилы.

"На наш взгляд это больше не может продолжаться. Мы надеемся на активное вмешательство общественности — на бескомпромиссное отношение к жестокости, безразличию и случаям вседозволенности каждый раз, когда мы с этим сталкиваемся. И это не имеет значения, где мы с этим сталкиваемся: в доме или во дворе соседа, родственника или постороннего человека", — написали представители Ulubele в соцсетях.

Полиция начала уголовный процесс и ведет активное расследование случая беспрецедентной жестокости по отношению к животному.