ФОТО. В лесу возле границы нашли крупный груз контрабанды
Foto: Valsts robežsardze

На минувшей неделе сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали группу контрабандистов, нелегально переправившую через границу 420 000 сигарет.

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Как отмечают в ГПС , 2 августа при проверке оперативной информации в лесном массиве в волости Малнавас Карсавского края, примерно в 1 км от границы пограничники нашли несколько коробок, в которых обнаружили 420 000 сигарет Fest и NZ с белорусскими акцизными марками.

В рамках начатого уголовного процесса 4 и 7 августа при содействии сотрудников полиции Латгальского и Курземского региональных управлений полиции были задержаны подозреваемые в контрабанде: мужчины 1986, 1997, 1999 и 2001 г.р. Следствие продолжается.

ФОТО. В лесу возле границы нашли крупный груз контрабанды
Foto: Valsts robežsardze
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