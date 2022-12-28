ФОТО. В Лиепае несовершеннолетний на Mercedes-Benz врезался в стену жилого дома

В Лиепае несовершеннолетний юноша, возможно, под воздействием одурманивающих веществ, врезался в стену жилого дома на Mercedes-Benz. Об этом рассказала представительница Госполиции Мадара Шершнева, сообщает агентство LETA.

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Сегодня около 12:40 в Государственную полицию поступила информация о том, что на улице Ганибу в Лиепае произошло дорожно-транспортное происшествие — автомобиль врезался в стену дома.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz находился несовершеннолетний без водительских прав и, возможно, под воздействием психотропных веществ, говорит Шершнева.

Молодого человека доставили в медицинское учреждение, чтобы провести экспертизу. Госполиция выясняет причины произошедшего в рамках процесса об административном правонарушении.

Во время происшествия никто не пострадал. В результате аварии была повреждена дверь жилого дома, но ее уже вставили обратно, а до конца рабочего дня вход в здание приведут в порядок, рассказал представитель Liepājas namu apsaimniekotājs Артис Римма.

Он отметил, что пока что нельзя оценить ущерб, нанесенный зданию — это можно будет сделать после окончания ремонтных работ.