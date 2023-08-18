ФОТО. В Лиепае третьи сутки ищут пропавшего грибника: к поискам подключились волонтеры и земессарги

15 августа 2023 года, около 08.00 из своего дома в Лиепае ушел за грибами и не вернулся Евгений Яшин 1954 года рождения. Полиция, Земессардзе и добровольцы продолжают вести поиски пропавшего мужчины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как стало известно, 15 августа около 15.00 мужчина связался со своей супругой и сообщил, что заблудился. Также он сказал, что вдалеке видел женщину, но не смог ее догнать. После этого связь с Евгением пропала.

Просьба всех, кто находился 15 августа в районе между Гробиней и Лиепаей (за Лиепайской региональной больницей), отозваться. Информация может существенно помочь в поиске пропавшего!

Мужчина был одет: в джинсовые брюки, черную куртку, зеленую футболку, кепку цвета хаки, на ногах зеленые резиновые сапоги. С собой была корзина и кнопочный телефон Doro.

Если у вас есть какая-либо информация, просьба связаться по телефонам 29110726 или 110.