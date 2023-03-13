ФОТО: в Литве на Via Baltica столкнулись четыре тягача
Foto: DELFI.lt

В Мариямпольском муниципалитете, на дороге A5, столкнулись четыре тягача. Из-за ДТП было нарушено движение по одной полосе, пишет ru.delfi.lt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На видео, которое прислал читатель Delfi, видны четыре тягача, в том числе с цистерной.

Тягачи ехали в одном направлении и столкнулись друг с другом. Последний тягач, видимо, пытался избежать столкновения, повернул вправо и в итоге повис на склоне. Судя по номерам, этот тягач ехал из Грузии. Первым ехал тягач из Украины. По предварительным данным, за ним ехала автоцистерна – также с украинскими номерами.

ДТП произошло днем. Данных о пострадавших нет. Движение по одной из полос прилось временно закрыть.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь