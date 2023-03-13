ФОТО: в Литве на Via Baltica столкнулись четыре тягача

В Мариямпольском муниципалитете, на дороге A5, столкнулись четыре тягача. Из-за ДТП было нарушено движение по одной полосе, пишет ru.delfi.lt.

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На видео, которое прислал читатель Delfi, видны четыре тягача, в том числе с цистерной.

Тягачи ехали в одном направлении и столкнулись друг с другом. Последний тягач, видимо, пытался избежать столкновения, повернул вправо и в итоге повис на склоне. Судя по номерам, этот тягач ехал из Грузии. Первым ехал тягач из Украины. По предварительным данным, за ним ехала автоцистерна – также с украинскими номерами.

ДТП произошло днем. Данных о пострадавших нет. Движение по одной из полос прилось временно закрыть.