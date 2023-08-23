ФОТО. В Литве с погоней задержали группу нелегалов, въехавших из Латвии

Литовские пограничники передали Латвии 15 нелегальных мигрантов из Афганистана, а перевозившая их гражданка Португалии была арестована на три месяца.

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"В среду суд разрешил арестовать подозреваемую на три месяца, а граждане Афганистана были переданы Латвии", — сообщил в среду пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Ехавшая в автомобиле группа нелегальных мигрантов была задержана в понедельник по запросу латвийских властей.

Сотрудники Шяуляйской пограничной заставы Пагегяйского пограничного соединения СОГГЛ получили информацию от латвийских пограничников о том, что из их страны в сторону Литвы с погоней скрылся автомобиль Renault Traffic.

Пограничники заметили автомобиль с латвийскими номерами в Пасвалисском районе, примерно в пяти километрах от районного центра, на дороге Рига-Паневежис.

Пограничники включили фары и остановили микроавтобус, но водитель не сразу подчинился и остановился только после того, как проехал несколько километров. Арендованным автомобилем Renault Traffic управляла 39-летняя гражданка Португалии.

Внутри микроавтобуса сотрудники СОГГЛ обнаружили 15 человек, которые представились гражданами Афганистана.

Все они не имели документов, разрешающих им въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне. Автомобиль и люди были доставлены на Шяуляйскую погранзаству.

В Пагегяйском соединении СОГГЛ начато досудебное расследование, которое ведет прокурор Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Паневежской окружной прокуратуры.

Водитель автомобиля была взята под стражу.

Ей грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет

По словам представителя СОГГЛ Мишутиса, с начала миграционного кризиса граждане Афганистана или лица, выдающие себя за граждан Афганистана, наиболее часто задерживаются сотрудниками СОГГЛ при попытке незаконного пересечения литовской границы.